مصدر أمني ينفي ادعاء شخص باقتحام قوة أمنية منزله والتعدي على ابنه

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يدعي قيام قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين بالجيزة باقتحام منزله والتعدي على أبنائه والاستيلاء على متعلقاته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 الجاري تم ضبط نجل ناشر مقطع الفيديو بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض).

تم اتخاذ كافة الإجراءات في الإطار القانوني وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق "وما زال قيد الحبس"، وأن ناشر مقطع الفيديو (أحد العناصر الجنائية سبق اتهامه في قضية سرقة) ويأتي نشره لمقطع الفيديو المشار إليه في محاولة لتعطيل الأجهزة الأمنية عن نجله، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بسبب ادعاءاته الكاذبة.

ويأتي ذلك ضمن نهج الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق من خلال تبني ادعاءات العناصر الجنائية في محاولة لإثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها في أوساط الرأي العام.