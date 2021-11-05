شدد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الخميس ،على ضرورة ازالة الصعوبات التي تعيق حصول اليمن على التمويل المباشر لدعم القطاعات الهشة والنهوض بها لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال الشربجي ، خلال الاجتماع الوزاري الأول الخاص بمناقشة آليات الدعم المقدمة من صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (CUP 26) المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، إن الحكومة اليمنية تسعى للحصول على الاعتراف المبسط لمواجهة الاشتراطات الدولية بهذا الشأن، والاستجابة للمعايير المعمول بها في اليمن كالشفافية ومحاربة الفساد والحوكمة.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني، حسبما أفادت القناة " اليمنية الاخبارية " الى حاجة اليمن للدعم الفني اللازم لتطوير برنامج العمل الوطني للتكيف مع التغير المناخي ( ان ايه بي ايه ) ورفع قدرات اليمن على التكيف مع التغيرات المناخية في قطاعات المياه والزراعة والمناطق الساحلية المهددة.

وناقش المشاركون في الاجتماع سبل الدعم التي يقدمها صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة، لمساعدة البلدان النامية للتكيف مع التغير المناخي، من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلدان النامية، للنهوض في مواجهة التحديات المناخية القادمة، كما استعرض المشاركون، تعهدات الدول الغنية بتمويل أنشطة الصندوق، ضمن الاتفاق الإطاري بشأن مواجهة التغيرات المناخية، والتي تضمنتها اتفاقية باريس عام 2015، بشأن خطط الأمم المتحدة لمساعدة البلدان النامية المتضررة من تغير المناخ.