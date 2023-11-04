أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقاطعته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول، عبر حسابها على منصة إكس، عن أردوغان قوله: «نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبًا».

#عاجل| الرئيس أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبًا — Anadolu العربية (@aa_arabic) November 4, 2023

وأضاف أن نتنياهو، هو المسئول الأول شخصيا عن الهجمات على غزة، موضحا أن الداخل الإسرائيلي يشهد حاليا تصريحات مناهضة له.

وتابع: «نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية».

وأشار إلى دعم بلاده المبادرات التي تجلب الاستقرار والسلام للمنطقة، ولا تدعم المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من مسرح التاريخ.

وذكر أن الدول الغربية التي تحني رؤوسها عند تذكيرها بالمجازر السابقة التي غضوا الطرف عنها، ستُسحق تحت عار مواقفها حيال مجازر غزة.

ولليوم الـ29 على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، حيث يُطلق سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد على إثرها 9488 فلسطينيا، بينهم 3900 طفل.