أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم الاثنين، نداء استغاثة قالت إنه ربما «يكون الأخير»، بعد اشتداد القصف بمستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «قوات الاحتلال تواصل قصف وتدمير مستشفى كمال عدوان بشكل عنيف؛ طال كل مرافق المستشفى».

وأشارت إلى أن «هناك إصابات عديدة بين الطواقم الطبية والمرضى»، قائلة إن «الطواقم الطبية لا تستطيع التحرك بين أقسام المستشفى، ولا تستطيع إنقاذ زملائهم المصابين».

وأضافت: «يبدو أن هناك قرارًا تم اتخاذه بإعدام جميع الكوادر التي رفضت إخلاء المستشفى».

وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوجود مصابين جراء القصف الذي استهدف مبيتا للأطفال في الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان.