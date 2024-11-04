حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف قواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي

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نشر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم، مشاهد من عملية استهداف مقاتليه لقواعد مهمة تابعة للجيش الإسرائيلي بمسيرات انقضاضية.



وأكد "حزب الله" أن "العملية استهدفت قواعد شراغا ورامات دافيد وبلماخيم التابعة للجيش الإسرائيلي بمسيرات انقضاضية".



وأظهر مقطع الفيديو الأماكن المستهدفة بالتدقيق، وتحضير عناصر حزب الله للمسيرات، وإطلاقها نحو الهدف.

وأعلن حزب الله في بيان "استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في خلة البردوشة قرب المنارة بصلية صاروخية".

وكثف"حزب الله" من عملياته العسكرية عبر استخدام مسيّرات وصواريخ تطال قواعد عسكرية وأماكن إسرائيلية حساسة، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد، سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان.