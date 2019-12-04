رئيس وكالة الطاقة الذرية الجديد: وضع مواعيد نهائية لإيران قد لا يكون الفكرة المثلى

قال الرئيس الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إن تحديد مواعيد نهائية لإيران لتفسير العثور على آثار لليورانيوم في مخزن لم تعلن عنه طهران قد يأتي بنتائج عكسية، معبرًا عن أمله في أن تجد الأزمة المستمرة منذ أشهر حلاً عبر حوار جديد.

وأضاف رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية - في تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم - "أن وكالته (تجري مناقشة) مع إيران حول هذا الاكتشاف منذ الإعلان عنه في نوفمبر الماضي".

وتابع: لم نتلق حتى الآن رداً مرضياً منهم تماماً، لكن المداولات مستمرة".

يخلف الدبلوماسي الأرجنتيني البالغ من العمر 58 عاماً يوكيا أمانو الذي توفي في يوليو الماضي، حيث يتولى زمام الأمور في وقت يتعثر فيه الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.