قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بحث الدخل والإنفاق من أهم الأبحاث على مستوى الدولة المصرية، لافتة إلى أنه مؤشر هام تعتمد عليه الدولة في كل خططها وبرامج عمل الحكومة المصرية.

وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن البحث يسأل الأسر على الأرض عن حجم ونوع الإنفاق وأنواع السلع المستهلكة ونسبة السلع من حجم دخل الأسرة، مؤكدة أن البيانات جزء أساسي من أي منظومة مستقبلية.

ولفتت إلى إجراء البحث كل عامين بدلًا من خمس سنوات منذ عام 2007؛ نظرًا لأهميته وما يقدمه من ثروة بيانات، مشيرة إلى أن البحث هام في وضع خطط التنمية والرؤى المستقبلية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه يتم الاعتماد على السلة التي يستخدمها الأفراد في حساب معدلات التضخم، قائلة إن الأرقام أشارت إلى زيادة في متوسط الإنفاق السنوي للأسرة بحوالي 15%.

وذكرت أن الزيادة في متوسط الإنفاق السنوي للأسرة راجع إلى زيادة الدخول والعلاوات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، متابعة أن الفقر أحد أهم المؤشرات التي يقيسها البحث.

وتابعت: «الشيء الهام لأول مرة الفقر ينكسر المعدل وينخفض منذ عام 1999، هذا ليس كافيًا ونعمل على انخفاض المزيد»، مؤكدة أن انخفاض المعدل دليل أن السياسات المصرية تسير في الاتجاه الصحيح.

ونظم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019-2020.