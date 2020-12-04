تقرير: مقتل شخص خلال احتجاجات عمال المزارع في بيرو

أغلق عمال المزارع، الذين يطالبون بتحسين الأجور والحقوق، يوم الخميس الطرق في جنوب وشمال بيرو، حيث علقت مئات الشاحنات والحافلات، كما أفادت أنباء بمقتل شخص.

ويطالب المتظاهرون منذ يوم الاثنين الماضي بإلغاء قانون للترويج الزراعي يقولون إنه يقوض حقوقهم.

ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات مع قوات الأمن ومع عالقين في سياراتهم في بعض الأماكن.

وأغلق المتظاهرون يوم الخميس طريق "بان أميريكان نورث" السريع في ثلاثة مواقع على الأقل، بما في ذلك منطقة فيرو ، حيث قتل عامل مزرعة، وفقًا لصحيفة إل كوميرسيو اليومية.

وقال الجنرال بالشرطة أنجيل توليدو بالومينو للصحيفة إن ملابسات الوفاة غير واضحة مشيرا إلى أن التحقيقات جارية.

كما وردت أنباء عن إصابة ضابطي شرطة.