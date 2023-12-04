تفاصيل هجمات جديدة شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر

كشف مسئولون أمريكيون، عن معلومات لـ4 هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، وقعت يوم الأحد، يعتقدون أن جماعة الحوثيين شنتها من اليمن، و3 طائرات دون طيار أسقطتها سفينة حربية أمريكية.



واكتشفت السفينة "يو إس إس كارني"، صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن ضرب سفينة يونيتي إكسبلورر، وهي سفينة شحن كبيرة الحجم تملكها وتديرها المملكة المتحدة وترفع علم جزر البهاما، وفقًا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية.



وفي وقت لاحق، قال مسئولون، إن السفينة الحربية "يو.إس.إس.كارني" أسقطت طائرة دون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويُعتقد أنها كانت تتجه نحو السفينة الحربية، رغم أن هدفها لم يكن واضحا، بحسب "إن بي سي" نيوز الأمريكية.



وبعد فترة وجيزة، أبلغت سفينة يونيتي إكسبلورر عن تعرضها لهجوم بصاروخ؛ مما تسبب في بعض الأضرار.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن المدمرة "يو.إس.إس.كارني" استجابت للمساعدة واكتشفت طائرة دون طيار أخرى في نفس النطاق ودمرتها.



وأفادت ناقلتان إضافيتان، Number 9 وSophie II، بتعرضهما للقصف بصاروخ، واستجابت السفينة "يو.إس.إس.كارني" لإشارة الاستغاثة التي أرسلتها السفينة صوفي وأسقطت طائرة دون طيار أخرى كانت متجهة في اتجاهها، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية.



ووصفت الصواريخ في كل من الحوادث التي شملت يونيتي إكسبلورر وNumber 9، بالإضافة إلى إحدى هجمات الطائرات دون طيار، بأنها أُطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات في أي من هذه الحوادث.



والناقلتان Number 9 وSophie II، هما ناقلتا البضائع السائبة اللتان ترفعان العلم البنمي.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن طاقم السفينة "Sophie II" مكون من بحارة من 8 دول، أما السفينة Number 9 فهي من برمودا وتمتلكها وتديرها المملكة المتحدة.



وعبرت القيادة المركزية الأمريكية في البيان عن غضبها: "تمثل هذه الهجمات تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري، لقد عرضوا حياة الطواقم الدولية التي تمثل دولًا متعددة حول العالم للخطر".



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها تعتقد أن الهجمات شنها الحوثيون من اليمن، لكنها تعتقد أيضًا أن إيران هي من تخطط وتمكن هؤلاء من أهدافهم.



وأكدت: "لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الهجمات رغم شنها الحوثيون في اليمن، تم تمكينها بالكامل من قبل إيران، وستدرس الولايات المتحدة جميع الاستجابات المناسبة".



وأضافت أن الولايات المتحدة ستدرس الردود المناسبة بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها الدوليين.



ونفذت الهجمات الصاروخية على مدار أكثر من 7 ساعات يوم الأحد، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية: أولاً على Unity Explorer، على الرغم من أن الصاروخ انفجر في مكان قريب، والمرة الثانية على Unity Explorer، والتي تعرضت لأضرار طفيفة من تلك الضربة،ثم أصيبت السفينة "الرقم 9" بصاروخ وبعد حوالي ساعة أصيبت الطائرة صوفي 2 أيضًا.



وقال الحوثيون، في بيان سابق، إنهم استهدفوا سفينتين تجاريتين؛ لأنهما تابعتان للإسرائيليين ورفضتا رسائل التحذير.