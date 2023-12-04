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المنتخب الوطني يتوج ببطولة إفريقيا لكرة السلة 3×3

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 4:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 4:24 ص

توج المنتخب الوطني المصري للرجال بلقب كأس إفريقيا لـ كرة السلة بنظام 3×3 والمؤهلة للمرحلة الثانية من تصفيات دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

المنتخب الوطني للرجال حقق اللقب بعد الفوز في النهائي على حساب منتخب نيجيريا بنتيجة 18-15.

ومثًل منتخب الرجال كل من عمرو زهران وأحمد ياسر عبد الوهاب وميدو طه ورامي إبراهيم.

وفي المقابل خسرت سيدات مصر اللقب بالخسارة في النهائي كينيا بنتيجة 21-20 في الثانية الأخيرة، رغم التقدم في المباراة بنتيجة 19-13.

وستنتظر السيدات التصنيف العالمي لمعرفة الموقف من المشاركة في المرحلة المقبلة من التصفيات.

ومثّل منتخب السيدات كل من ثريا محمد ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي ونور طلعت.


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