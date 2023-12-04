مقتل 11 شخصا وفقدان 12 آخرين جراء ثوران بركان جبل ميرابي غربي إندونيسيا

لقي 11 متنزها على الأقل حتفهم وفقد 12 آخرون جراء ثوران بركان جبل ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا أمس الأحد، مما أدى إلى هطول أمطار رماد بركاني في عدة مناطق.



وقال عبد الملك، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بادانج، عاصمة سومطرة الغربية، إنه تم إجلاء 49 شخصا على الأقل بأمان بعد ثوران البركان، في حين تجري محاولات لنقل عدة أشخاص آخرين إلى بر الأمان.



وأضاف عبد الملك أنه "تم العثور على 11 شخصا قتلى".



وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2981 مترا ثار لمدة نحو خمس دقائق أمس الأحد بعد أشهر من النشاط المتزايد.



وفرضت السلطات، منطقة حظر على بعد ثلاثة كيلومترات من فوهة البركان بعد ثورانه.



ويعد ميرابي أحد أكثر البراكين نشاطا في جزيرة سومطرة، الواقعة في الجزء الغربي من الأرخبيل الإندونيسي.



ويعود آخر ثوران لبركان ميرابي إلى العام 2018، حيث قذف الرماد والحمم البركانية في الغلاف الجوي لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات.



ويعد البركان جزءا من "حزام النار في المحيط الهادئ"، وهو حزام من النشاط الزلزالي يحيط بالمحيط الهادئ.



ويوجد أكثر من 120 بركانا نشطا في إندونيسيا، مما يجعلها عرضة للكوارث البركانية.