بالميراس يتشبث بصدارة الدوري البرازيلي بإسقاط فلومينينسي

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تمسك فريق بالميراس بصدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بالفوز على ضيفه فلومينيسي بنتيجة 1 / صفر مساء الأحد في قمة منافسات الجولة 37 من المسابقة.

سجل برينو لوبيز هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 30.

حاول فريق فلومينيسي الفائز مؤخرا ببطولة كوبا ليبرتادورس إدراك التعادل، لكن تلقى ضربة قوية بطرد لاعبه لوكاس دا سيلفا في الدقيقة 55.

وحقق بالميراس فوزه العشرين رافعا رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة، بعدما كسر سلسلة ضيفه فلومينينسي بدون هزيمة في آخر خمس جولات.

ونال بطل أمريكا الجنوبية خسارته الثالثة عشرة في الدوري هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، عاد فلامينجو لسكة الانتصارات بالفوز على ضيفه كويابا بنتيجة 2 / 1 لينعش آماله في المنافسة على اللقب.

وتقدم فلامينجو بهدفين سجلهما لويس أراوخو وبيدرو في الدقيقتين 6 و4 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بينما سجل كلايسون فييرا هدف كويابا الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

رفع فلامينجو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مينييرو صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد كويابا عند 48 نقطة في المركز الثاني عشر.