خبير عسكري: إسرائيل تستهدف القيادة والسيطرة في سوريا ولبنان والعراق وإيران

قال اللواء الدكتور سيد غنيم أستاذ بالناتو والأكاديمية العسكرية الملكية ببروكسل، إن إسرائيل تستهدف القيادة والسيطرة في سوريا ولبنان والعراق وإيران.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة «القاهرة والناس»، أن الدعم الروسي غائب عن الجيش السوري لانشغال موسكو بالحرب الأوكرانية.

وأوضح أن المعارك بين الفصائل المسلحة والجيش السوري تصنف من جانب الأمم المتحدة كصراع منخفض الحدة بشرط عدم مهاجمة المدنيين، لافتا إلى أن كتائب حزب الله لن تتحرك في سوريا بدون توجيه من إيران.

وأوضح أن الذي يدعم الدولة السورية الآن هي الجامعة العربية وبعض الدول العربية الفاعلة التي ترى أن إيران تمثل تهديدًا حتى وإن كانت هناك علاقات معها، مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك دعم عسكري جيد من الجيش السوري ستسقط حماة.