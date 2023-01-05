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أظهرت بيانات اقتصادية نشرها مركز أبحاث المراقبة المالية التابع للمعارضة الفنزويلية ارتفاع معدل التضخم الشهري في فنزويلا خلال الشهر الماضي إلى 2ر37% مقابل 9ر21% خلال الشهر السابق ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 20 شهرا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات مركز الأبحاث القول إن معدل التضخم السنوي ارتفع خلال ديسمبر الماضي إلى 7ر305%.

وسجل قطاع الملابس والأحذية أعلى معدل تضخم شهري في الشهر الماضي، وبلغ 8ر57% ثم الأجهزة المنزلية بمعدل 8ر55% والمطاعم والفنادق بمعدل 4ر55%.

وقال مركز الأبحاث إن وصول معدل ارتفاع أسعار المستهلك شهريا لأعلى مستوياته منذ سبتمبر 2020 يمكن أن يزيد الضغوط على الاقتصاد الفنزويلي ويهدد بتفجر موجة هائلة من التضخم.