أظهرت بيانات اقتصادية نشرها مركز أبحاث المراقبة المالية التابع للمعارضة الفنزويلية ارتفاع معدل التضخم الشهري في فنزويلا خلال الشهر الماضي إلى 2ر37% مقابل 9ر21% خلال الشهر السابق ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 20 شهرا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات مركز الأبحاث القول إن معدل التضخم السنوي ارتفع خلال ديسمبر الماضي إلى 7ر305%.
وسجل قطاع الملابس والأحذية أعلى معدل تضخم شهري في الشهر الماضي، وبلغ 8ر57% ثم الأجهزة المنزلية بمعدل 8ر55% والمطاعم والفنادق بمعدل 4ر55%.
وقال مركز الأبحاث إن وصول معدل ارتفاع أسعار المستهلك شهريا لأعلى مستوياته منذ سبتمبر 2020 يمكن أن يزيد الضغوط على الاقتصاد الفنزويلي ويهدد بتفجر موجة هائلة من التضخم.