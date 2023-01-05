دفن بنديكت السادس عشر في كاتدرائية القديس بطرس

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أعلن الكرسي الرسولي، اليوم الخميس، دفن البابا الراحل بنديكت السادس عشر في كاتدرائية القديس بطرس بعد انتهاء مراسم الجنازة.

وتم نقل التابوت الذي يحمل جثمان البابا البافاري المولد من ساحة القديس بطرس في روما إلى كاتدرائية القديس بطرس.

وتم استبعاد الجمهور من هذا الجزء من مراسم الجنازة.

ويرقد الآن البابا الفخري الراحل بنديكت، المولود باسم يوزيف راتسينجر، في قبر سلفه البولندي البابا يوحنا بولس الثاني، الذي تم نقل رفاته بالفعل إلى مكان آخر في الكنيسة منذ سنوات.

وصنع التابوت من ثلاث طبقات من الخشب والزنك مصحوب بأشياء أخرى منها نص عن حياته وفترة البابوية.

ووفقا للفاتيكان، انضم نحو 50 ألفا من المؤمنين إلى مراسم الجنازة في ساحة القديس بطرس، برئاسة البابا الحالي فرنسيس.