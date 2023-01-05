أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، رحيل المدرب العام أسامة نبيه عن الجهاز الفني للفريق الأبيض.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «ما أثير في الإعلام خلال الساعات الماضية بشأن حدوث أزمة بين أزمة نبيه وفيريرا غير صحيح تمامًا وكذب».

وأضاف رئيس الزمالك: «نبيه جيه مران الزمالك أمس وودع فيريرا بالأحضان والقبلات، وقاله أنه عنده عرض لتدريب أحد الفرق بالدوري الممتاز وفرصة أكبر وهيمشي».

وأوضح منصور: «أسامة حاسس أنه ملوش دور مع الزمالك حاليًا، عشان كدا قرر يمشي لما جاله عرض تدريبي في الدوري، ومن حقه يشوف أن المكان ده مش حجمه وهو مدير فني في الأساس».

وتابع: «نبيه عايز ياخد فرصة أكبر وده حقه، وأحنا قفلنا صفحته بشكل نهائي، وعقب مباراة الداخلية سنحدد من سيخلفه في الجهاز الفني».

وأتم: «يوسف أسامة غاب عن تدريب الزمالك أمس، بسبب إصابته في الوجه وليس له علاقة برحيل والده، وسيتواجد مع الفريق عقب مباراة الداخلية».