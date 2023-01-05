 الصين والفلبين تتفقان على استئناف محادثات النفط والغاز وتوسيع علاقات التعاون بينهما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين والفلبين تتفقان على استئناف محادثات النفط والغاز وتوسيع علاقات التعاون بينهما

بكين ـ د ب أ
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 8:06 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 8:06 م

اتفق رئيسا الصين والفلبين على استئناف المحادثات بينهما بشأن التنقيب عن النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي، وبحث الخلافات البحرية وديا بعد لقائهما في بكين أمس الأربعاء، وهي خطوة من المحتمل أن تمهد الطريق لتخفيف التوترات الأخيرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونقل تليفزيون الصين المركزي عن الرئيس شي جين بينج قوله: "الصين مستعدة للتعامل بشكل صحيح بخصوص القضايا البحرية مع الجانب الفلبيني من خلال التشاور الودي، والعودة إلى المفاوضات بشأن التنقيب عن النفط والغاز".

كما وعد الرئيس الصيني بإيجاد حل وسط بعدما أثار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن محنة الصيادين الفلبينيين في البحر المتنازع عليه بين البلدين ، وفقا لبيان صادر عن مكتب الاتصالات الرئاسية في الفلبين. 

وقرر الجانبان إنشاء رابط للدبلوماسيين للتباحث بشأن قضايا الملاحة البحرية.

يشار إلى أن زيارة ماركوس للصين تأتي في خضم تجدد التوترات بين
الدولتين بشأن بحر الصين الجنوبي.

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