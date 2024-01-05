الحوثيون يحذرون من مخاطر متزايدة بالبحر الأحمر تهدد التجارة العالمية

حذرت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، من مخاطر في البحر الأحمر تهدد التجارة العالمية، تزامنا مع تحويل شركة ميرسك الدنماركية للشحن عبور سفنها إلى رأس الرجاء الصالح.

وقال نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات الحوثيين عبدالله بن عامر، في حسابه على منصة "إكس"، إن "شركة ميرسك قررت تحويل كل سفنها نحو الرجاء الصالح بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية في البحر الأحمر كما تقول". وأضاف أن "المخاطر تقتصر على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة".

واستدرك قائلا: "لكن بعد التهديدات الأمريكية البريطانية لليمن فإن المخاطر تزداد لتهدد حركة التجارة العالمية برمتها".

وفي وقت سابق، اليوم، ذكرت شركة ميرسك في بيان أن "الوضع في البحر الأحمر يتطور باستمرار ويظل متقلبا للغاية، وجميع المعلومات الاستخبارية المتاحة تؤكد أن المخاطر الأمنية لا تزال عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ".

جاء ذلك على خلفية هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر التي بدأت في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي 18 ديسمبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة، تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأصدرت حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا، أول أمس الأربعاء بيانا مشتركا حذرت فيه الحوثيين من شن مزيد من الهجمات في البحر الأحمر.

ورفضت جماعة الحوثيين أمس الخميس، البيان، مشددة على أن وقف هجماتها مرهون بانتهاء حرب إسرائيل على غزة.