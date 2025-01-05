التعليم العالي تقر تخفيضات 50% و25% على مصروفات الوافدين لاستكمال الدراسات العليا في الجامعات المصرية

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي عن منح تحفيزية للطلاب الوافدين خريجي الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، للدراسات العليا، موضحة أن التخفيضات تشمل تخفيض 50% للطلاب الوافدين الأوائل في دفعتهم، وتخفيض 25%** للطلاب الوافدين خريجي الجامعات المصرية الراغبين في استكمال دراستهم بمرحلة الدراسات العليا بإحدى الجامعات المصرية.

وأوضحت أنه من بين شروط التقديم الحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية، ثم التقدم عبر منصة "إدرس في مصر" على نفقته الخاصة، وتقديم طلب للإدارة المركزية للحصول على المنحة، مع إرفاق شهادة التخرج الخاصة، ومن ثم إتاحة الدراسة في أكثر من 27 جامعة مصرية حكومية حاصلة علي تصنيفات عالمية.

في سياق قريب، أعلنت جامعة حلوان فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي 2024/2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك حتى 31 يناير 2025 حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا.

وأوضحت الجامعة أنه على الراغبين في التقدم للدراسات العليا إدخال الرقم القومي أو جواز السفر الخاص بهم والبريد الالكتروني وسيتم إرسال كلمة سر خاص بالدارس عبر الإيميل للدخول على بيانات التسجيل، ويقوم الدارس بادخال بيانات الدخول المرسلة إلى البريد الإلكتروني مع اختيار طالب متقدم للدراسات العليا، واستكمال كافة البيانات المطلوبة وانتظار نتيجة القبول.