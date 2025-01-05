انطلق مساء اليوم، حفل "100 سنة غنا" للفنان علي الحجار، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والتي تشهد تكريم اسم الراحل أحمد الحجار، ويشارك فيها النجمة أنوشكا، والواعد أحمد علي الحجار، ومن إخراج عصام السيد، وكان من المفترض أن يشارك هشام عباس في الحفل لكنه اعتذر عن عدم المشاركة لتعرضه لنزلة برد شديدة.

ويستعرض الحفل، الرحلة الفنية للراحل أحمد الحجار من خلال كوكبة من ألحانه الشهيرة، ومن كلمات كبار الشعراء منها "أخويا الحبيب كلماته، نادنى كلمات حسين حبيب، أعذرينى لمحمد العوضى، أنا بيكي يا سمرة أكون، ومشاعر لعثمان إسماعيل، كنت فاكر لصلاح فايز، وحدي لمحمد العسيري، خيوط الشمس لعبد الرحمن أبو سنة، في كل فنجان قهوة لأحمد حداد، كنت بحلم وماليش غير قلب لبهاء الدين محمد، الأحلام، بحبك وانطلق عصفور، عود، إكرمنا يارب لجمال بخيت، لو يرجع الزمان لطارق على، لا تسألينى لوحيد مخيمر، دورى ولفى لسيد حجاب، لما الشتا يدق البيبان لعلى الحجار، ويعني إيه كلمة وطن لمدحت العدل".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني التسعينيات، ينتمي لعائلة فنية عريقة فوالده إبراهيم الحجار أحد أبرز الموسيقيين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم علي الحجار.

والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الإحتراف أثناء دراسته بالسنة الأولى حيث وضع لحن "أعذريني" ﻷخيه علي الحجار ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء وتعاون مع العديد من نجوم التسعينيات منهم هشام عباس، علاء عبد الخالق، أنغام، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية "عود" هي بداية شهرته كمطرب، أصدر 4 ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا توفي عام 2022 عن عمر يناهز 65 عاما.

ويشار إلى أن المشروع الفني 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما، والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث، والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.