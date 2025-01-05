4 شهداء في قصف إسرائيلي على شمال خان يونس

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأحد، إثر قصف الاحتلال مركز شرطة مدينة أصداء الترفيهية شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت مركز شرطة مدينة أصداء الترفيهية شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربي قصفت قرية المصدر وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.

وحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل عند مفترق أبو عيطة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,805 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,064 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.