محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تجديد مسجد فجر الإسلام بالخارجة

تفقّد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، أعمال إحلال وتجديد مسجد فجر الإسلام بحي الأمل بمدينة الخارجة المُقام على مساحة 300 متر مسطح، ترافقه المهندسة إيمان حسين، مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

وأشار "الزملوط"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى جهود المحافظة نحو رفع كفاءة المسجد التي تتم بالتعاون مع أحد رجال الأعمال ضمن خطة المحافظة لإحلال المساجد، وذلك تحت إشراف وحدة التطوير الحضري بالمحافظة ومديرية الأوقاف.

ولفت محافظ الوادي الجديد، إلى سرعة إنهاء الأعمال استعدادًا لافتتاح المسجد، وإنشاء مركز لتحفيظ القرآن بمبنى الجمعية، ورفع كفاءة دورات المياه.

كما وجه المحافظ، بحصر احتياجات مسجد "الإمام الشافعي" بحي البري للانتهاء منها، وتشغيل المسجد في أقرب وقت.