وزيرا خارجية قطر وسوريا يبحثان سبل دعم وتطوير علاقات التعاون

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم، وفدًا سوريًا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب.

وبحسب ما نشرته ووزارة الخارجية القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وتعزيز المساعدات الإنسانية القطرية لإغاثة الأشقاء في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وفي وقت سابق، جدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات عن الشعب السوري.

جاء ذلك خلال أول زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة القطرية، حيث صرح الشيباني، أنه نقل للدوحة توجسات دمشق، وخصوصا ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية.

وقال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، إن قطر كان لها دور بارز في دعم الشعب السوري، وستكون شريكا في مرحلة السلام.

وأشار إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جميع القضايا الأساسية والاستراتيجية، متوجهًا بالشكر إلى قطر على مساعداتها وشراكتها الاستراتيجية مع دمشق.