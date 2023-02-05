وزير دفاع أوكرانيا: لن أستقيل إلا إذا اتخذ زيلينسكي هذا القرار

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إنه لن يستقيل إلا إذا اتخذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا القرار، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، كشف نائب في البرلمان الأوكراني من حزب جولوس، ياروسلاف جيليزنياك، عن تغييرات محتملة في مراكز قيادية ووزارية في البلاد، بما في ذلك سيشمل ذلك تغيير وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

وكتب جيليزنياك، على صفحته الخاصة على منصة «تليجرام»: «وزارة الدفاع قد تشملها تغييرات، ففي الوقت الراهن يقولون إن كيريل بودانوف من مديرية المخابرات الرئيسية، سيصبح خليفاً للوزير الحالي ريزنيكوف».

ووفقا له، قد يذهب ريزنيكوف، للعمل في وزارة الصناعات الإستراتيجية بعد رحيل وزيرها بافل ريابكين، قائلًا إن «هناك تغييرات عدة ستطرأ على مراكز قيادية أخرى في السلطة الأوكرانية».

وذكر «ريزنيكوف»، في مؤتمر صحفي من كييف، اليوم الأحد، أن «الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا، لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، بل المناطق المحتلة فقط».

واستطرد: «نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة (المقدمة من) الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا».