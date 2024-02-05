المبعوث الأمريكي يلمح إلى تقدم في المحادثات لإبعاد حزب الله عن حدود إسرائيل مع لبنان

زار المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، إسرائيل في نهاية الأسبوع؛ لإجراء محادثات مع مسئولين إسرائيليين حول إطار آخذ في التبلور لإبعاد حزب الله، المدعوم من إيران، عن الحدود الشمالية لإسرائيل وسط توترات متصاعدة وتبادل يومي لإطلاق النار.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن هوكشتاين التقى بوزير الدفاع يوآف جالانت في تل أبيب يوم السبت لمواصلة المناقشات الجارية. ونقلت الصحيفة عن قناة 12 الإسرائيلية قولها إن المبعوث الأمريكي نقل "إشارات" على حل دبلوماسي محتمل، سيشمل تراجع لحزب الله عن الحدود بين إسرائيل ولبنان. وأضافت الصحيفة أنه لم يتسن الحصول على تأكيد رسمي بذلك.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه بحسب تقرير القناة، فإن مسئولين إسرائيليين كبار يشعرون بالتفاؤل بشأن التوصل لصفقة محتملة للمرة الأولى منذ بدء الحرب قبل خمسة أشهر تقريبا.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت يوم السبت أن الاقتراح الآخذ في التبلور بوساطة أمريكية يتضمن ثلاث مراحل: الأولى، اتفاق مؤقت سيتضمن انسحاب قوات حزب الله لمسافة من 8 كيلومترات (9ر4 ميل) إلى 10 كيلومترات (2ر6 ميل) من المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل؛ والمرحلة الثانية العمل على زيادة انتشار قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني في المنطقة، والمرحلة الثالثة عودة السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم في شمال إسرائيل وجنوب لبنان. وسيتضمن الإطار أيضا محادثات حول ترسيم حدود برية فعلية بين إسرائيل ولبنان، وتوفير حوافز محتملة بقيادة أمريكية لبيروت لكي توافق على اتفاق.

وذكرت القناة 12 يوم السبت، أن إسرائيل قبلت مبدئيا هذا الإطار، في انتظار التطورات بشأن اتفاق منفصل تتوسط فيه قطر ومصر لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس في غزة.