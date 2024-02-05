شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الاثنين، إن الكتيبة الأخيرة التابعة لحماس في خان يونس سيتم القضاء عليها قريبا، بحسب زعمه.



وقال في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الدفاع "العملية البرية من أعقد العمليات في تاريخ الحروب، وأن الهدف القادم هو رفح، قيادة حماس ويحيى السنوار في حالة فرار"، بحسب قناة "آي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية.



وأضاف جالانت، أنه بينما يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في معاقل حماس المتبقية في قطاع غزة، فإن قيادة الحركة تفقد قدرتها على تنسيق قواتها بشكل فعال على الأرض، بحسب ادعائه.



وتابع: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل بكثافة ودقة كبيرتين، مع تقدم العمليات البرية وتحقيق أهدافها، لقد تم تفكيك كتائب حماس ولم تعد تعمل ضمن إطارها العسكري، حيث أصيب أو قُتل أكثر من نصف إرهابيي حماس"، بحسب وصفه.



وعن القتال في الشمال قال جالانت إنه "الى جانب القتال في غزة، جزء من أنشطة جيش الاحتلال هي في الشمال، نحن نستعد لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان، نحن نفضل عملية تسوية على الحرب, حزب الله لا يمكنه تهديد سكان إسرائيل"، بحسب ادعائه.



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي قبل القضاء على حماس.



يشار إلى أن القادة الإسرائيليين أعلنوا أنه من بين أهداف الحرب، القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذي احتجزتهم خلال هجومها على جنوب الكيان ونقلتهم إلى قطاع غزة، في السابع من شهر أكتوبر العام الماضي.