الحوثيون: تراجع حركة الشحن في البحر الأحمر بنسبة 10%

قال الحوثيون في اليمن، اليوم الإثنين، إن "حركة الشحن في طريق التجارة الحيوي في البحر الأحمر انخفضت بنسبة 10%، بسبب تهديدات القوات الأمريكية والبريطانية، للسفن وملاكها".



وأوضح محمد الهاشمي، نائب وزير النقل في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، وفقاً لقناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة "أن السفن والناقلات التجارية تتلقى تهديدات يومية من البحرية الأمريكية والبريطانية تحذر من المرور في البحر الأحمر".



وذكر أن "المعدل اليومي لحركة السفن عبر البحر الأحمر يصل إلى مرور قرابة 40 إلى 50 سفينة يوميا وفقا لتغّيرات سلاسل التوريد".



وأكد المسئول الحوثي، أن "الناقلات والسفن بكل حمولاتها حتى السفن السياحية تواصل الإبحار عبر البحر الأحمر دون انقطاع".



وأردف: "حركة النقل التجاري البحري في البحر الأحمر ما تزال ضمن المعدل الطبيعي رغم تهديدات البوارج الحربية الأمريكية والبريطانية لها".



وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي عمليات عسكرية في البحر الأحمر وباب المندب، وخليج عدن، تقول إنها تستهدف سفنا إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.



وردا على الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا لاستهداف مواقع تابعة للحوثين، مبررتا ذلك بأن هجماتهم تهدد الملاحة الدولية.



من جانبهم قال الحوثيون، إن الهجمات البريطانية والأمريكية لن تردعهم عن شن هجماتهم.



وأدرجت الولايات المتحدة الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية.