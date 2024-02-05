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يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل كاتب الأغاني «ثيرون توماس - Theron Thomas» على جائزة «كاتب أغاني العام غير الكلاسيكي - Songwriter of the Year Non-Classical».

ونافسه على الجائزة كلا من «إدجر باريرا - Edgar Barrera»، و«جيسي جو ديلون - Jessie Jo Dillon»، و«شاين ماكانالي - Shane McAnally»، و«جاستن ترانتر - Justin Tranter».