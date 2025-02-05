ماركا: ريال مدريد يقرر التصعيد ضد الاتحاد الإسباني

قرر ريال مدريد تصعيد موقفه ضد الاتحاد الإسباني، بعد احتجاجه الرسمي على التحكيم، على خلفية الأحداث التي شهدتها الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ريال مدريد خسر أمام إسبانيول 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقيت مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، في مواجهة شهدت حالات جدلية من حكم المباراة.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، قرر ريال مدريد عدم حضور اجتماع الاتحاد الإسباني مع الأندية، رغم تأكيده في وقت سابق أنه أول الحاضرين للاجتماع.

وكشفت الصحيفة، أن ريال مدريد تراجع عن حضور الاجتماع، بسبب أخطاء التحكيم، بعدما تقدم الفريق في وقت سابق باحتجاج رسمي.

ودعا الاتحاد الاسباني لكرة القدم، إلى يوم عمل مع الأندية المحترفة ضمن المرحلة الجديدة من الحوار، لكن ريال مدريد قرر عدم الحضور بسبب قرارات الحكام في مباراة إسبانيول، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع التفاعل مع أحداث التحكيم، بما في ذلك المراحل الأولى من كأس الملك.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الإسباني يأمل في تراجع ريال مدريد عن قراره، وحضور الاجتماع يوم الخميس المقبل.

ورغم الخسارة أمام إسبانيول، يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد و4 نقاط عن برشلونة، قبل مباراته في الجولة المقبلة مع أتلتيكو مدريد، يوم السبت القادم، على ملعب سانتياجو برنابيو.