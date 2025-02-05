وكيل زراعة الغربية: لن نسمح بأي تقاعس في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

أجرى الدكتور ناجح فوزي، وكيل زراعة الغربية، يرافقه المهندس محمد الحصاوي، مدير إدارة المكافحة الحقلية، والمهندس ياسر عرفة زيارة مفاجئة اليوم للإدارة الزراعية بالسنطة للاطمئنان على سير العمل وانتظامه بالإدارة والجمعيات الزراعية.

وتم المرور على زمام جمعية ميت غزال وكفر الشيخ مفتاح للوقوف على الحالة العامة للمحاصيل الشتوية القائمة وخاصة محصول القمح، وتم التنبيه على المكافحة الحقلية بالمرور اليومي على النواحي لفحص الزراعات والتركيز على الآفات التي تصيب المحاصيل فى هذه المرحلة من عمر النبات، واتباع المكافحة المتكاملة في مقاومة الحشائش والأمراض وخاصة الصدأ الأصفر، وعقد الندوات الإرشادية الحقليه لتوعية المزارعين.

وشدد فوزي، على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعامل بجدية مع أي بلاغ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بإرسال البلاغات والتقارير اليومية، وفحص وكيل الوزارة سجلات قسم حماية الأراضي.

كما تم التأكيد على ضرورة تحرير محاضر التبوير التكرارية في مواعيدها واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، وأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات ومحاسبة المقصرين.

وأكد وكيل الوزارة على حسن معاملة الجمهور وتأدية الخدمات بكل سهولة والتيسير على المزارعين.