تركيا: فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة غير مقبولة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن فكرة إخلاء الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، التي تم طرحها مؤخراً، تعتبر "إملاء غير مقبول".

جاء ذلك في منشور على حساب فيدان بمنصة "إكس" الأربعاء، حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين المقيمين به في دول أخرى.

وأشار فيدام إلى أن القضية الفلسطينية مشكلة بدأت مع تهجير الفلسطينيين من أرضهم، قائلًا: "الفكرة التي طرحت مؤخراً لإجلاء الفلسطينيين قسراً من غزة هي إملاء غير مقبول"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "اقتراح تهجير سكان غزة مضيعة للوقت، ومن الخطأ حتى طرحه للمناقشة، ونحن ضد أي خطوة من شأنها استمرار الإبادة الجماعية والتهجير والعزلة للفلسطينيين، ونحن في تركيا سنواصل العمل بلا كلل أو ملل لحماية حقوق الفلسطينيين، كما فعلنا حتى الآن".

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.