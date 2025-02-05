إخماد حريق بمركب صيد تحت البناء في الإسكندرية دون ضحايا

أخمدت 4 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حريقًا نشب بشكل مفاجئ في مركب صيد "تحت الإنشاء"، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر بشر.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، وإدارتي الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول نشوب حريق في أحد مراكب الصيد "تحت الإنشاء" بورشة تصنيع مراكب في منطقة بحري، التابعة لنطاق حي الجمرك.

وبانتقال الشرطة، برفقة الحماية المدنية، والإسعاف، ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى المنطقة المجاورة، بعد وضع سياج تأميني في محيط المكان.

ووفقا لمصدر أمني، يجرى التحري عن ملابسات حدوث الحريق، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.