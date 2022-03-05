 بوتين يوقع عدة قوانين: تجريم نشر معلومات كاذبة عن القوات في أوكرانيا أو تشويه الجيش - بوابة الشروق
السبت 5 مارس 2022 12:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟
النتـائـج تصويت

بوتين يوقع عدة قوانين: تجريم نشر معلومات كاذبة عن القوات في أوكرانيا أو تشويه الجيش

(د ب أ)
نشر في: السبت 5 مارس 2022 - 12:22 ص | آخر تحديث: السبت 5 مارس 2022 - 12:22 ص

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة قوانين تقيد حرية التعبير في البلاد.

ووفقا لقانون أقره البرلمان الروسي اليوم الجمعة يمكن أن يعاقب أي شخص ينشر "معلومات كاذبة" عن القوات المسلحة الروسية التي تقاتل حاليا في أوكرانيا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

كما نص قانون آخر على تحميل المسؤولية للأشخاص الذين "يشوهون" الجيش الروسي علنا.

وقال الكرملين إن بوتين وقع أيضا قانونا ساري المفعول ينص على عقوبات لمن يطالبون بفرض عقوبات تفيد حقوق المواطنين الروس.

فرض الغرب بالفعل عقوبات على مئات الأشخاص والعديد من الشركات بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا.

ووفقا للقانون الجديد سيخضع من رتبوا هذه الإجراءات العقابية لحظر الدخول إلى روسيا على سبيل المثال.

وستتم مصادرة أصولهم المالية وغيرها، كما أنهم ممنوعون من ممارسة الأعمال التجارية في روسيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك