الشرطة تصل إلى مقر إقامة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان لاعتقاله

وصلت شرطة إسلام أباد، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة لاهور؛ للتعاون مع شرطة البنجاب بشأن اعتقال رئيس الحكومة السابق عمران خان، بتهمة شراء وبيع هدايا من شخصيات أجنبية.



وبحسب ما نشره موقع «الميادين»، صباح الأحد، حذرت الشرطة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعرقلون تنفيذ أوامر المحكمة باعتقال عمران خان.



ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة باكستانية، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بينما دعا الأخير أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات وسط أزمة سياسية متصاعدة.



وقالت المحكمة في العاصمة إسلام آباد، التي أمرت باعتقال عمران خان، إنه غاب عن جلسة استماع بتهمة بيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله، وفق ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».



وجاء أمر القاضي ظفر إقبال رغم إعلان ثلاث محاكم أخرى في اليوم ذاته أن خان محصن من الاعتقال، بتهم منفصلة تتعلق بالإرهاب ومحاولة قتل سياسي منافس والكسب غير المشروع.



واستقبلت إجراءات أمنية مشددة وآلاف المؤيدين عمران خان (70 عاما) عندما ظهر للمرة الأولى في العاصمة، منذ إصابته برصاصة في ساقه خلال مسيرة احتجاجية في نوفمبر الماضي.



وقُتل أحد أنصار خان وأصيب 12 آخرون في الهجوم الذي قوبل بالتنديد على مستوى البلاد، واعتبره البعض محاولة لاغتيال رئيس الوزراء السابق.