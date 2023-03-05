 الجيش اللبناني يجبر دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق - بوابة الشروق
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الجيش اللبناني يجبر دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق

هديل هلال
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 5:36 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 5:36 م

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أنه أجبر دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق.

وقال في بيان اليوم الأحد، إن «دورية تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـــ خرقت عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، بين الساعة 11:55 والساعة 12:00 بالتوقيت المحلي».

وأشار إلى أن «دورية من الجيش اللبناني، أجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة».

ولفتت إلى حضور دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق، مؤكدة متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة.

https://twitter.com/LebarmyOfficial/status/1632365534850195458


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