مدير الاتصالات في ميتا: سبب الانقطاع الخدمات مشكلة فنية

كشف مدير الاتصالات في شركة "ميتا، سبب وجود انقطاع الخدمة في الشركة اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وقال مدير الاتصالات في "ميتا"، آندي ستون، في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقًا) بأن سبب الانقطاع هي مشكلة فنية أدت إلى مواجهة الأشخاص صعوبة في الوصول إلى بعض خدماتنا.

وأضاف " لقد قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن لكل من تأثر، ونعتذر عن أي إزعاج".

وأظهر DownDetector، الذي يراقب انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، أن مئات الآلاف من الأمريكيين يواجهون مشكلات مع فيسبوك، كما أبلغ عشرات الآلاف عن نفس المشكلة مع انستجرام- وكذلك تطبيق ماسنجر

وإلى جانب الولايات المتحدة، وصل الانقطاع إلى المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا والصين وأستراليا والمكسيك والشرق الأوسط.

وأدت المخاوف بشأن تسجيل الخروج إلى قلق واسع النطاق بين المستخدمين من تعرض حساباتهم للاختراق، ودخل المستخدمون على منصة إكس، وكتبوا عبارات تعبر عن قلقهم، ولكن يبدو أن السبب هو مشاكل في نظام تسجيل الدخول إلى فيسبوك، وليست نتيجة اختراق أو هجوم إلكتروني، بحسب إندبندنت البريطانية.