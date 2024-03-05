حددت محكمة جنح الهرم جلسة 9 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، على حكم أول درجة بحبسهما 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، لاتهامهما بالامتناع عن صرف مستحقات مالية لبعض موظفي الجامعة.

من جهتها، أصدرت جامعة القاهرة توضيحا على لسان مستشارها الإعلامي الدكتور محمد منصور هيبة، قال فيه إن الحكم الصادر ابتدائي وليس نهائي، وصادر ضد رئيس الجامعة وعميد كلية الزراعة بصفتهما الوظيفية وليس بشخصهما.

وقالت جامعة القاهرة إن هذا الحكم يتعلق بالصفة وليس بالشخص، وغير واجب النفاذ وهو قيد الاستئناف، كما أنه يختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، وليس هناك ما يشين جامعة القاهرة أو قيادتها، وإنما هو مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف، وأن مثل هذه الأحكام تصدر بشأن القيادات الإدارية بصفتها الوظيفية، وليس هناك ما يمسها شخصيا.

وأكدت الجامعة أنها تنفذ الأحكام القضائية فور ورودها، وأنها نفذت الحكم الذي قيل أنها امتنعت عن تنفيذه وهذا دأبها مع كل الأحكام القضائية التي تحترمها وتضعها دوما موضع التنفيذ.