التموين: ضخ 400 ألف طن سكر لتوفيره بسعر مناسب

افتتاح 16 مكتبا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في المحافظات

المصيلحي: قريبا مش هنسمع مشكلة في السكر.. والوزارة مستمرة في دعم الخبز

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة طرحت كميات كبيرة من السكر، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم ضخ ما يقرب من 400 ألف طن سكر في الأسواق على مدار الشهر الماضي.

وأضاف عشماوي، في تصريحات له، على هامش افتتاح 16 مكتبا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات، أن معدلات ضخ السكر في الأوقات الطبيعية تتراوح من 280 ألف إلى 300 ألف طن شهريا، ولكن تم ضخ كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا أنه مع بداية إنتاج السكر من البنجر سيزداد أيضا الكميات المطروحة.

من جهته، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الوزارة تسعى لتوفير السكر على بطاقات التموين بسعر كيلو السكر المدعم بـ12.6 جنيه، مشيرا إلى أنه وجه بضخ جميع السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2024 بأسعار مخفضة.

ولفت المصيلحي، إلى صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد المتاح، مؤكدا أنه يتم صرف كميات إضافية من السكر أيضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر قائلا: "قريبا مش هنسمع مشكلة في السكر"، مع إنتاج مصانع السكر من البنجر، بجانب إنتاج السكر أيضا من القصب.

وأكد المصيلحي، أن الوزارة تدعم الخبز الذي ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام الماضي إلى 91 مليار جنيه حاليا، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة، حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ5 قروش على بطاقات التموين، رغم زيادة أسعار مستلزمات إنتاج الخبز، كما توفر الوزارة السلع التموينية شهريا للمستفيدين من منظومة الدعم.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين لمكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بمحافظات "الجيزة، منوف بالمنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواي، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق".