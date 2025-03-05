صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنجلترا

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دخل محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف الدوري الإنجليزي في سباق للفوز بجائزة جديدة في إنجلترا.

وينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير والمُقدمة من اتحاد اللاعبين المُحترفين والتي تُحسم بتصويت الجماهير.

ويتنافس نجم ليفربول مع كل من بيتو لاعب إيفرتون، وماثيوس كونها نجم ولفرهامبتون، وجين فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس، ويانكوبا مينتاه لاعب برايتون، وكذلك جيد سبينس مدافع توتنهام.

وسجل صلاح 7 أهداف وصنع 5 أخرى ليتفوق "رقميا" على كافة منافسيه على تلك الجائزة.

أما بيتو لاعب غينيا بيساو فقد تألق مع إيفرتون الشهر الماضي مسجلا 5 أهداف في البريميرليج من بينها هدفا في التعادل مع مانشستر يونايتد وآخر في ليفربول

البرازيلي كونها سجل 4 أهداف مع "الولفز" في فبراير بواقع 3 في البريميرليج وهدفاً بكأس الاتحاد الإنجليزي.

في المقابل فإن الفرنسي ماتيتا سجل 5 أهداف أيضا مع كريستال بالاس في فبراير من بينها هدفا في الفوز على مانشستر يونايتد بالبريميرليج.

الجامبي ياكوبو مينتيه لاعب برايتون سجل 3 أهداف وصنع هدا في فبراير الماضي مع فريقه.

أما سبينس مدافع السبيرز صاحب الـ24 عاما فقد سجل هدفا وحيدا الشهر الماضي.