 طارق مجدي حكما لمواجهة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طارق مجدي حكما لمواجهة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

الشروق
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 12:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 12:19 ص

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة،اسناد إدارة مباراة الأهلي و طلائع الجيش إلى الحكم طارق مجدي في المباراة المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الـ17 من الدوري.

ويعاون طارق مجدي كل من أحمد لطفي وشهاب راشد و محمود رشدي ، و عبد العزيز السيد حكم فيديو و علاء صبري مساعد حكم فيديو.

ويدير مباراة بيراميدز و سيراميكا أمين عمر و محمود أبو الرجال و هاني عبد الفتاح و سيد منير ، و محمد الشناوي حكم فيديو و وليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.

فيما اسندت لجنة الحكام مباراة بتروجت و غزل المحلة للحكم إبراهيم محمد و عماد العقاد و عمرو جمعه و عمرو رمضان ، و صبري العمراوي حكم فيديو و أحمد توفيق مساعد حكم فيديو.


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