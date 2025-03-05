نتنياهو: إسرائيل مصممة على تحقيق النصر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل "مصممة على تحقيق النصر"، بعد حرب مدمرة خاضتها اندلعت مع هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر 2023 وتوسعت على عدة جبهات.

وفي مراسم تنصيب رئيس أركان الجيش الجديد إيال زامير، توجه نتنياهو إليه بالقول إن "مسئولية كبيرة جدا تقع على عاتقكم"، مضيفا أن "نتائج الحرب سيكون لها تأثير على مدى أجيال، ونحن مصممون على تحقيق.. النصر"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

بدوره، هدد زامير بالعودة إلى الحرب "بعنف" إذا لم تفرج حماس عن الأسرى المحتجزين في غزة.

وفي وقت سابق، هاجمت إسرائيل، البيان الختامي لقمة القاهرة الطارئة حول التطورات في فلسطين، زاعمة أنه "فشل في معالجة حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر"، وحثت دول الإقليم على "التحرر من قيود الماضي والتعاون لخلق مستقبل من الاستقرار والأمن في المنطقة".

كما رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية، وأدان قرار حكومة بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات لغزة، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وقال متحدث الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين إن "البيان الصادر عن القمة العربية الطارئة غير العادية يفشل في معالجة حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر 2023، ويظل متجذرًا في نظريات عفا عليها الزمن".

وانتقد مارمورستين، في بيان نشره بحسابه على منصة إكس، عدم ذكر عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023، وعدم وجود أي إدانة لحركة حماس "رغم التهديد الذي تشكله لإسرائيل والمنطقة"، وفق زعمه.