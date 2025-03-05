مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية تاريخية بكل المقاييس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العربية غير العادية، أمس الثلاثاء، تاريخية بكل المقاييس.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن كلمة الرئيس أكدت ثوابت الموقف المصري والدعم الذي تقدمه مصر لفلسطين.

وأكمل: «بدون مبالغة هناك إشادة تامة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير أهل غزة».

وثمن تبني الدول العربية لخطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر، بالتعاون مع دولة فلسطين.

وأشار إلى أن مصر استعانت بالدراسات التي أمدتها بها الدولة الفلسطينية، إضافة إلى خبرات الجامعات والمكاتب الاستشارية، فضلًا عن الشق المؤسسي والسياسي والأمني، الأمر الذي ساهم في خروج الدراسة بصورة متكاملة.