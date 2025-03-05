وزير الخارجية: سنبذل جهودًا مكثفة الفترة المقبلة لحشد الدعم الدولي لخطة إعمار غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن القمة العربية شهدت إجماعًا على اعتماد الخطة المصرية العملية القابلة للتنفيذ لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن هناك أيضًا إجماعا على التحرك دوليا لحشد الدعم السياسي والمادي لتنفيذ هذه الخطة.

وأشار خلال تصريحاته لـ «القاهرة الإخبارية» إلى إجماع الدول العربية على البيان الختامي للقمة، الذي تضمن مجموعة من الثوابت وأفكارًا محددة في إطار الطرح البديل لإعادة الإعمار دون الحاجة إلى نقل أي فلسطيني خارج أراضيه.

وأضاف أن المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار، الذي ستستضيفه القاهرة الشهر المقبل؛ سيكون مؤتمرًا وزاريا يُعقد بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة كشريك في الترتيب والتنظيم، بمشاركة كل وكالات الأمم المتحدة مثل الأونروا.

وأوضح أن المشاركة الدولية قد تصل إلى أكثر من 100 دولة ووفد، مشيرا إلى المؤتمر سيناقش كيفية تنفيذ خطة إعادة الإعمار وجعل الصندوق الائتماني الدولي، الذي أقرته القمة، فعالًا على أرض الواقع لاستقبال التعهدات المالية المطلوبة.

وشدد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة كانت شاملة، متطرقة إلى كل القضايا التي تشغل بال المواطن المصري والعربي، وأبرزت الموقف الحاسم والواضح برفض التهجير وتقديم البديل.

ونوه أن القادمة ستشهد تحركات مكثفة ليس فقط من جانب مصر؛ بل من جانب مجموعة عربية وإسلامية مصغرة، لطرق الأبواب بزيارات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا والصين وكل الأطراف الفاعلة، من أجل إطلاعهم على الخطة بشكل كامل وحشد الدعم السياسي والمادي لتنفيذها.