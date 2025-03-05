رأى الفنان محيي إسماعيل، أن مفهوم العقدة النفسية الواحدة قاصر عن وصف حالته، قائلا: «أنا معنديش عقدة أنا كلي عقد، وبالتالي أصبحت مش معقد؛ لأن كل العقد عندي».

وكشف خلال حواره في برنامج «سابع سما» المُذاع عبر شاشة «النهار» أنه لم يبك قط في حياته حتى في أشد المواقف حزنًا كوفاة والديه وأقربائه، قائلا: «مبعرفش أعيط خالص عمري والله، حتى لو أقربائي ماتوا ووالدي ووالدتي معرفش أعيط، والله ما عيطت ولا أعرف إيه العياط ده! بزعل جوايا وخلاص؛ لكن عمري ما عيطت».

وتحدث عن تجربته مع الاكتئاب خلال فترة سابقة من حياته، معتبرا أنها مرحلة مهمة لاكتشاف الذات، قائلا:«الاكتئاب ده أحلى حاجة للإنسان لأنه بيكتشف نفسه، لكن أنا معرفش العياط».

وأشار إلى افتقاده القدرة على الاستماع لمشاكل الآخرين وإعطاء النصائح، قائلا: «معنديش خلق، لكن ممكن استمع لجزء، ولما ألاقي المشكلة بتطول، بقفل لأننا بنعشق الشكوى، ولذلك أما لما تقابل حد يقول لك: عايز أحكي لك مشكلة ميقلش موضوع، لما واحدة تقول لي: فيه مشكلة عايزك تسمعها بقول لها مبسمعش خالص، أنتِ اللي عاملة المشكلة حليها».