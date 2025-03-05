يستعد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي المُعار لصفوف قطر القطري لتحديد مستقبله في الفترة القادمة.

وأخطر وكيل أعمال أحمد عبد القادر إدارة النادي الأهلي بوجود عرض من نادي قطر القطري، لشراء اللاعب نهائيًا من صفوف الأحمر.

من جهتها، علمت الشروق أن إدارة الأهلي أخطرت أحمد عبد القادر بعودته لصفوف الفريق بعد نهاية فترة إعارته لنادي قطر، مع وضع اسمه في قائمة الأحمر المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

أما اللاعب فقد أبدى رغبته للأهلي في المشاركة مع النادي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تتم الموافقة بعدها على بطولة كأس العالم للأندية.

وكان أحمد عبد القادر، البالغ من العمر 25 عامًا قد انتقل لصفوف نادي قطر في الصيف الماضي، قادمًا من قطر القطري.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يواجه فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.