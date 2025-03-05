قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن علاقات دمشق مع العرب بشكل عام بُنيت قبل القمة العربية غير العادية، التي انعقدت بالعاصمة القاهرة، أمس الثلاثاء.

وأضاف في تصريحات لفضائية «العربية»، أن «الكثير من القادة العرب زاروا سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، كما أجرى ووزير خارجيته زيارات لبعض الدول العربية».

وواصل: «سوريا في مكانها الطبيعي بين إخوانها، هي جزء من الحضن العربي، وبالأخص مصر، فكما يقال مصر والشام جناحان لطائر واحد، وهذا الوضع الطبيعي عبر كل التاريخ».

وبسؤاله عن العدوان الإسرائيلي على سوريا، نوه أنه «استغلال لمرحلة انهيار النظام»، قائلًا إن «الاحتلال أجرى تقدمًا بحجج أمنية ونوايا توسعية ظاهرة».

ورفض الإفصاح عن طريقة التعامل مع الاحتلال، قائلًا: «بماذا سنرد.. هذا الذي لا ينبغي أن نقوله الآن»، بحسب وصفه.

وأمس الثلاثاء، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالسيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش القمة العربية غير العادية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد في مستهل المقابلة على حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ومراعاة إرادته واختياراته لتحقيق الاستقرار والتنمية، منوهًا إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن كافة مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفًا.

وأوضح المتحدث، أن الرئيس شدد في ذات السياق على حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مؤكداً رفض مصر لأي تعدي على الأراضي السورية.

من جانبه، أكد الرئيس السوري، على حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية وخاصةً مصر، مشيرًا إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية، مثمنًا الجهود المصرية الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية واستعادة الاستقرار الإقليمي.