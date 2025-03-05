 إصابة شقيقين في مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنطقة أبو النمرس - بوابة الشروق
الأربعاء 5 مارس 2025 5:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إصابة شقيقين في مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنطقة أبو النمرس

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 5:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 5:31 م

أصيب شقيقان بجروح متفرقة بالجسد، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بينهما وآخرين، بسبب خلافات على قطعة أرض في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلاف علي قطعة أرض، مما أسفر عن إصابة شقيقين بجروح متفرقة بالجسد، نقلا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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