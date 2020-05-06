أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر باحتكاك ناقلتين

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بوقوع حادث احتكاك بسيط بين الناقلة "LYRIC MAGNOLIA" حمولة 65 ألف طن والناقلة "ALIGOTE" حمولة 44 ألف طن بمنطقة البحيرات الكبرى.

وأضاف ربيع، أن الاحتكاك وقع خلال انتظار الناقلة "LYRIC MAGNOLIA" على المخطاف بمنطقة البحيرات الكبرى، بالتزامن مع استعداد الناقلة الأخرى "ALIGOTE" للتحرك من منطقة المخطاف بنطاق منطقة الانتظار "w1" بالبحيرات الكبرى، وساعدت زيادة سرعة الرياح على حدوث الاحتكاك، موضحًا أنه تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لمعاينة الناقلتين فورا.

فيما أفادت المعاينة المبدئية بعدم وجود تلفيات بالغة أو تلوث بمحيط الناقلتين، مضيفا أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية للناقلتين ضمن الكشف الشامل حتى يتسنى استئناف رحلتهم عبر القناة مرة أخرى في الصباح الباكر، على أن يعلن عن مستجدات عبورهم لاحقا.