رئيس مجلس القيادة اليمني: أتمنى تكرار تجربة العاصمة الإدارية بإنشاء «عدن الجديدة»

صرح رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض على أعضاء المجلس خلال زيارتهم الأخيرة لمصر زيارة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر شاشة ‏‏«صدى ‏البلد» ‏مساء الخميس، أنه تواصل مع الرئيس السيسي بعد الزيارة، معربا عن رغبته في إنشاء مدينة «عدن الجديدة» على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار «العليمي» إلى وجود مساحات شاسعة على البحر الأحمر في منطقتي رأس العارة وغرب عدن، مؤكدا أن هذه المنطقة مناسبة لإقامة مطار دولي وعاصمة جديدة؛ نظرًا لارتباطها بقاعدة العند الجوية.

وعلل رغبته في إنشاء «عدن الجديدة» إلى ضيق مساحة مدينة عدن الحالية، معربا عن أمله في الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في العاصمة الإدارية الجديدة، مختتما: «كلمت الرئيس السيسي وقلت له نحن نريد أن نقيم عدن الجديدة، وسميتها عدن الجديدة؛ لكي نهتدي بالتجربة المصرية في العاصمة الإدارية».