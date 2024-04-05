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اتحاد الطائرة يحدد موعد وملعب نهائيات كأس مصر رجال وسيدات

علي البحيري
نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 6:06 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 6:06 م

أعلن حسن عابد المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة عن إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة إتحاد الشرطة بالدراسة يومى 12، 13 ،حيث يلتقى فى نصف النهائى الزمالك مع الشمس و الأهلى مع وادى دجلة .

بينما يقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى ، حيث تأهل لنصف النهائى فرق كلا من ، الأهلى و الزمالك و بتروجت و طلائع الجيش .

ومن المقرر أن يقام غدا السبت لقاء فاصل لتحديد بطل دورى سيدات الكرة الطائرة بين الأهلى و الزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، بينما يلتقى الزمالك مع الأهلى على صعيد الرجال فى الحادية عشر مسار اليوم فى ثان جولات نهائى بلاى أوف النهائى .

ويحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.


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